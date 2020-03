Türkiyə Silahlı Qüvvələri (TSQ) Neyrab hərbi bazası istifadəyə yararsız hala salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-ləri məlumat yayıb.

Məlumata görə TSQ tərəfindən baza hədəf alındıqdan sonra PUA-lar zərbələr endirib. Bundan sonra hərbi baza istifadəyə yararsız hala düşüb.

Qeyd edək ki, Neyrab Əsəd tərəfindən ən çox istifadə edilə bazalardan biri idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.