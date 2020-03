"Sputnik" İnformasiya Agentliyinin Türkiyə Bürosunun rəhbəri Mahir B. İstanbulda saxlanılıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Mahir B. barəsində Türkiyə Cinayət Məcəlləsinin 301 və 302-ci maddələrinə əsasən istintaq başladıb.

Mahir B. Baş Prokurorluğun təlimatı əsasında saxlanılaraq polis idarəsinə aparılıb.

"Sputnik" əməkdaşı barəsində istintaq davam edir.

