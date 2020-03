Dünya şöhrətli kinorejissorun qızı həbs edildi

Dünyaca məşhur kinorejissor Stiven Spilberqin qızı Mikaela məişət zorakılığı ilə bağlı həbs edilib.

Milli.Az virtualaz.org-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Fox News" yazıb.

KİV-in məlumatına görə, 23 yaşlı Mikaela Spilberq Tennessi ştatının Neşvill şəhərində fevralın 29-da 6.30-da həbs edilib.

Qızın həbsi 47 yaşlı nişanlısı Çak Pankov tərəfindən təsdiqlənib.

"Bu, doğrudur", - deyə Pankov bildirib və əlavə edib ki, hadisə "anlaşılmazlıq" nəticəsində baş verib və heç kim xəsarət almayıb.

Lakin o, hadisənin detallarını açıqlamayıb.

