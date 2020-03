İtaliyanın "Yuventus" futbol klubunun U23 komandasında 3 futbolçuda koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bütün futbolçular karantina alınıb.

"Yuventus"un A komandasının üzvlərinə koronavirusa yoluxub-yoluxmadığı bilinmir.



Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxan futbolçuların adı açıqlanmır.

