Suriya ordusunun Hələb şəhərindəki Neyrab hərbi hava limanı Türkiyə Hava Qüvvələrinin hücumu nəticəsində yararsız vəziyyətə düşüb.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Suriya ordusu strateji önəmə sahib hava limanından İdlibdəki əməliyyatlar üçün istifadə edirdi.

Qeyd edək ki, Hələbin şərqində yerləşən Kuveyras hərbi hava limanının Türkiyə ordusu tərəfindən hədəfə alınmasından sonra hökumət qüvvələri hərbi avadanlıqları Neyraba daşımışdı.

Anar Türkeş

