Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 117 nəfərə çatıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Qovorit Moskva" Robert Kox adına Milli İnstituta istinadən xəbər verib.

Daha əvvəl 60 yoluxma faktının qeydə alındığı bildirilirdi.

Xatırladaq ki, yoluxma faktları Çindən başqa 53 ölkədə qeydə alınıb.

Milli.Az

