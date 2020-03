"ATV" kanalında yayımlanan "Hercai"nin "Esma Ana"sı orazını canlandıran aktrisa Güneş Hayat haqqında maraqlı fakt ortaya çıxıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçinin oğlu Dəniz Gürzumar da tanınmış aktyor və musiqiçi imiş. O, son olaraq "Ramo" ekran işində rol alıb.

Qeyd edək ki. reytinqli serial "Hercai"də baş rolda Akın Akınözü və Ebru Şahin oynayır.

Milli.Az

