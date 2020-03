Əsəd əsgərləri darmadağın edildi - 9 kənd...

Suriyanın müxalif qüvvələri İdlib ətrafında daha 9 kəndi hökumət qüvvələrindən azad edib.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, şiddətli toqquşmalar zamanı Suriya ordusu çox sayda itki verib.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu müxalif qüvvələrə fəal dəstək verir. Suriyanın hökumət qüvvələri Soçi müqaviləsini pozaraq İdlib istiqamətində hücuma keçməsi bölgədə vəziyyəti gərginləşdirib. Ordu bir neçə kəndi ələ keçirsə də, Türkiyənin müxalif qüvvələrə dəstəyindən sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb.

Anar Türkeş

