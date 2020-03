Xəstələrin çoxu koronavirusu evdə keçirir, lakin xəbərləri olmur

Dünya ölkələri Çində yayılan və getdikcə daha çox ölkəyə yayılan koronavirus təhlükəsi ilə təşviç içindədir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə bir professorun açıqlaması diqqət cəlb edib.

Belə ki, İstanbul Təbib Otağı qurumunun rəhbəri professor Pınar Saip bildirib ki, xəstəlik heç də həmişə insanı ölümcül hala salmır. Xəstələrin çoxu bu virusu evdə keçirir və biz bunun fərqində deyilik.

Onun sözlərinə görə, ümumilikdə virusa yoluxan dünya əhalisinin sadəcə 15%-i ağırlaşıb.

Qalan şəxslər isə müalicə ilə virusa mübarizə apara bilib. Hətta, onların arasında xəstəliyə qalib gələnlər də var.

Professor insanlara səslənərək panikaya düşməməyi tövsiyə edib.

Ən çox diqqət etməli olduğumuz əllərimizin təmizliyidir.

İnsanlarla çox yaxın təmasdan çəkinmək və xəstə olan şəxslərlə eyni yerdə olmamaq vacibdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.