Yüksək təzyiqi aşağı salan İÇKİ TAPILDI

Alimlər müəyyən edib ki, ananas şirəsi hipertoniyaya müsbət təsir edir.

Milli.Az xəbər verir ki, həkimlər bəzi məhsulların yüksək təzyiqlə mübarizə apara biləcəyini qeyd edib. Təbii şirələr təzyiqi azaltmağa kömək edəcək.

Tərəvəzlərdən çuğundur, meyvələrdən isə ən təsirlisi ananasdır. Onların hər ikisi təzyiqin azaldılmasında inanılmaz nəticələr verir. Bu barədə Rusiyanın "Cənubi Federal dairəsi" xəbər verib.

Antioksidanlarla zəngin olan yaşıl çay da yaxşı nəticələr göstərir. Hipertoniya xəstələrinə soyuq hibiskus çayı da içmək tövsiyə olunur. Tədqiqatlar təsdiqləyir ki, onun daimi istifadəsi yüksək qan təzyiqini dərmanlardan heç də pis azaltmır. (publika.az)

