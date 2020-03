Sızanaqlardan qurtulmağın YENİ ÜSULU

Alimlər sızanaqlardan əziyyət çəkənlər üçün yeni üsul açıqlayıblar.

Milli.Az xəbər verir ki, qəhvədən hazırlanan maska üzü sızanaqlardan təmizləyir. Bu maska dərini canlandırır, fermentlər ifraz edir. Bu barədə kosmetoloqlar iddialı çıxış ediblər.

Onların fikrinə əsasən, qəhvədən hazırlanan maska mikroelementləri sayəsində dərini sızanaqlardan təmizləyəcək və parıltı verəcək.

Maska hazırlamaq üçün 3 xörək qaşığı üyüdülmüş qəhvə, 2 qaşıq kakao, 2 qaşıq bal, bir çimdik darçın və 3 yumurta lazımdır. Bu maddələri qarışdırıb dəriyə sürtmək, quruduqdan sonra isti su ilə yumaq lazımdır. Proseduru həftədə bir dəfə etmək olar. (ölkə.az)

Milli.Az

