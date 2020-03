Kralsayağı qamət üçün beli düzləşdirən YAPON MƏŞQİ - VİDEO

Təəssüf ki, bu günlərdə az adam düz qaməti və duruşu ilə öyünə bilər. Əyilmiş kürək çirkin görünməkdən əlavə sağlamlığınız üçün də ziyandır. Duruşunu düzəltmək istəyənlər üçün bir sıra məşqlər təklif edilir. Ancaq onlar çox vaxt, enerji və səbir tələb edir.

Milli.Az bu yazıda oxucuları Yaponların beli düzləşdirən sadə bir məşqi ilə tanış edir. Bu məşqə gün ərzində sadəcə bir dəqiqə sərf etmək kifayətdir.

Qeyd: məşq zamanı əllər düz saxlanılmalıdır. Bunun üçün əlləri əvvəlcə yanlara doğru, sonra isə yuxarı istiqamətdə düz qaldırıb saxlayın. Hərəkəti 10 dəfəf təkrar edin.

Bir həftəlik mütəmadi məşqdən sonra bel möcüzəvi şəkildə düzəlir və çiyinlər dik qalır. (publika.az)

Milli.Az

