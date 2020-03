Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriyanın Neyrab hərbi hava limanını dağıdıb

Trend-in türk KİV-nə istinadən verdiyi məlumata görə, hava limanı tam yararsız vəziyyətə gətirilib.

Hələbdəki Neyrab hərbi hava limanı Əsəd rejiminin Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə və İdlibdəki dinc əhaliyə hücumlarda istifadə edilən bazalardan biri kimi tanınırdı.

Bəşər Əsəd rejimi ordu tərəfindən həlak olanlar barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

