Səhnədə yıxılan Madonna ağlamağa başladı - FOTO

61 yaşlı amerikalı müğənni Madonna Parisdəki çıxışı zamanı kuryoz hadisə yaşanıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, stulun üstündə rəqs hərəkətləri yerinə yetirən ifaçı gözlənilmədən yerə yıxılıb və ağlamağa başlayıb. Ona ayağa qalxmaqda rəqqasələrdən biri kömək edib.

Şoudan sonra o, əlində çəliklə görüntülənib.

Xatırladaq ki, daha əvvəl Madonna dizindən zədə almışdı.

Qeyd edək ki, ifaçının 2019-cu ildə start götürən "Madam X Tour" qastrol turu çərçivəsində 79 konsert planlaşdırılıb. Madonna daha 8-də çıxış etməlidir.

