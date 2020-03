"Neftçi"nin legioneri: "Çalışıram ki, koronavirusa görə evdən çıxmayım"

"Bütün planetimiz belə bir problemlə üzləşdi. Biz bunun üçün Allaha dua edə bilərik. Hər şey tezliklə bitsin. Virus artıq yer kürəsində olmasın".

"Report"un məlumatına görə, bu fikirləri "Neftçi"nin futbolçusu Mamadu Kane Premyer Liqanın XIX turunda "Səbail"lə heç-heçə (1:1) etdikləri oyundan sonra koronavirus barədə danışarkən deyib.

23 yaşlı qvineyalı yarımmüdafiəçi bildirib ki, məşqlərdən sonra dərhal evə getməyə çalışır: "Çalışıram ki, koronavirusa görə evdən heç çıxmayıb. Evdən çıxışlarımı məhdudlaşdırdım. Çalışıram ki, evdə qalım".



