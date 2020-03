Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 19-cu tura yekun vurulub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, turun son oyununda "Neftçi" klubu "Səbail"i qəbul edib. "Bakcell Arena"da keçirilən qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb.



Bu nəticədən sonra 34-cü xalını qazanan "Neftçi" lider "Qarabağ"la xal fərqini azalda bilməyib. "Səbail" isə 20 xalla 6-ci yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.