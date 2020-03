Roma Papası Fransisk və onun köməkçisinin koronavirusa yoluxduğu barədə iddialar həqiqəti əks etdirmir.

Publika.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vatikan məlumat yayıb. Bildirilib ki, Papa Fransisk və onun köməkçisi sadəcə soyuqlayıb. Onların proqramlarının ləğv edilməsi bununla bağlıdır.

Qeyd edək ki, Papa Fransisk və köməkçisinin ictimaiyyət qarşısına çıxmaması onların koronavirusa yoluxduğu iddialarını gündəmə gətirmişdi.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.