Balasının doğulmasını gözləyən heyvanlar - FOTO

Heyvanlar da öz möcüzələrinin doğulmasını səbirsizliklə gözləyir.

Milli.Az xəbər verir ki, heyvanların hamiləlik müddəti müxtəlifdir.

Məsələn, bəbirin hamiləliyi 3 ay davam edir.

Qorilla balasını 8-9 ay sonra dünyaya gətirir.

Filin hamiləliyi 2 ilə qədər davam edir.

Keçinin hamiləlik müddəti isə 3 aydır.

Makaki meymun növü hamilə qaldıqdan 6 ay sonra ana olur.

Marmotların balası bir aya doğulur.

Surikatların hamiləliyi iki ay çəkir.

Hepardın da hamiləliyi üç ay davam edir.

Koyyotların hamiləliyi isə 2 aydan azdır.

Atların hamiləliyi 1 ilə yaxın davam edir. (publika.az)

