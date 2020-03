Saçların ağarmasının qarşısını alır - 5 vasitə

Saşların ağarmasına təsir edən element maqniydir. Onun çatışmazlığı saçların erkən ağarmasına səbəb olur.

Maqniy bizim sinir, əsəb sistemini də tənzimləyir, ona görə maqniy defisiti insanı həm stresli edir, stress də saçları ağardır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, insan gündə 400 mq maqniy normasını qəbul etsə, saçları gec ağarar, hətta ağaran saçları da bərpa edə bilər.

Maqniylə zəngin qidalar: təmiz tam buğda, qarabaşaq, noxud, paxla, lobya, balqabaq tumu, günəbaxan, badam, qoz, qarağatdadır.

Gündə 100 qr buğda qovurması, 100 qr balqabaq və ya günəbaxan tumu qəbul etsəniz, kifayət edir.

Ümumiyyətlə, maqniy qocalmağı ləngidir.

Eləcə də hər gün nanə çayı için, şəkəri azaldın.

Milli.Az

