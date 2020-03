Avropa Birliyi, Xarici İşlər nazirlərini İdlibdəki vəziyyətlə bağlı təcili toplantıya çağırıb.

Publika.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Türkiyənin qaçqınlar üçün sərhədi açması Avropada ciddi narahatlıq yaradıb. Son iki gün ərzində minlərlə qaçqın Avropa ölkələrinə keçib. Toplantı gələn həftə təşkil olunacaq.

Anar Türkeş

