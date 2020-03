"Tottenhem" uduzdu, MY səfərdən 1 xalla döndü

Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında 28-ci turun oyunları keçirilib.

Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, bazar günü səfərdə "Everton"la qarşılaşan "Mançester Yunayted" xal itkisi ilə üzləşib.

"Tottenhem" isə "Vulverhempton"la ev oyunundan məğlub ayrılıb.



Bu tur keçirilməsi nəzərdə tutulan "Aston Villa" - "Şeffild Yunayted" və "Mançester Siti" - "Arsenal" matçları təxirə salınıb. Buna səbəb "şəhərlilər"in İngiltərə Liqa kubokunun final matçında "Aston Villa" ilə oyununun olmasıdı.



İngiltərə Premyer Liqası

28-ci tur

28 fevral



Norviç - Lester 1:0

Qol: J.Luis, 70.



29 fevral



Brayton - Kristal Pelas 0:1

Qol: Ayyu, 70.



Bornmut - Çelsi 2:2

Qol: Lerma, 54. Kinq, 57 - Alonso, 33; 85.



Nyukasl - Bernli 0:0



Vest Hem - Sauthempton 3:1

Qol: Bouen, 15. Haller, 40. Antonio, 54 - Obafemi, 31.



Uotford - Liverpul 3:0

Qol: Sarr, 54; 60. Dini, 72.



1 mart



Everton - Mançester Yunayted 1:1

Qol: Levin, 3 - B.Fernandes, 31.



Tottenhem - Vulverhempton 2:3

Qol: Berqveyn, 13. Orye, 45 - Doherti, 27. Jota, 57. R.Ximenes, 73.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.