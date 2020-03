Gəncə şəhərində qadın ehtiyatsızlıqdan xəsarət alıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, şəhər sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Yasəmən Abbasova yaşadığı evdə üzərinə qaynar suyun dağılması nəticəsində yanıq xəsarətləri alıb. O, Gəncə şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına aparılıb.

Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.



