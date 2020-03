NASA-da (National Aeronautics and Space Administration - Milli Aeronavtika və Kosmos İdarəsi) mühəndis (ASİC Engineer-Application Specific İntegrated Circuit) vəzifəsində çalışan Atilla Əsgərin toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun toyu Bakıda baş tutub.

Qeyd edək ki, A.Əsgər 1987-ci ildə Bakıda doğulub. İstanbul Texniki Universitetində təhsil alıb. Virciniya Universitetində təhsilini davam etdirib. Corc Meyson universitetində magistr təhsilinə yiyələnib.

