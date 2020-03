Gəncədə qadın ehtiyyatsızlıqdan ağır yanıq xəsarəti alıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Sevil Qazıyeva küçəsində qeydə alınıb.

1969-cu il təvəllüdlü Abbasova Yasəmən Ağamirzə qızının yaşadığı evdə ehtiyatsızlıqdan üstünə qaynar su tökülüb. Qadın dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona 1-ci və 2-ci dərəcəli termiki yanıq diaqnozu qoyulub.

Y.Abbasovanın vəziyyəti ağır olduğundan Bakı şəhərinə aparılıb.

