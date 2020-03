Kürək ağrılarının səbəbləri - Müasir müalicə metodları

Bel ağrılarının ən sıx səbəbi əzələ - skelet sistemini maraqlandıran vəziyyətlərdir. Bu səbəbdən kürək ağrıları, ağır atletika və ya daşıma, uzun müddət ayaqda dayanma, əyilmə, bükülmə, öskürmə və ya asqırma kimi səbəblərlə ortaya çıxa bilməkdədir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, kürək ağrısına səbəb ola biləcək digər səbəblər arasında hamiləlik, kürək onurğasındakı oynaq pozğunluqları, viral infeksiyalar, sümük pozğunluqlar, uroloji infeksiyalar, sümük əriməsi, zədə, obezite, yuxu pozğunluqları və kafi məşq edilməməsi sayıla bilər.

Bir çox səbəbə bağlı olaraq ortaya çıxa bilən kürək ağrıları, xüsusilə yaşlanmaqla birlikdə görülən onurğa kanalında darlıq, sümük əriməsi, onurğa oynaqlarına bağlı pozğunluqlar və omurgalar arasındakı disklərin maye itirməsiylə ortaya çıxan dejenerasyonunun yanında infeksiya və xərçəng kimi çox ciddi klinika vəziyyətlərlə də göstərməkdədir.

Kürək ağrılı xəstəylə qarşılaşıldığında diqqətli olmağı tələb edəcək vəziyyətlər;

1. İlk dəfə ortaya çıxan kürək ağrısı

2. Başlanğıc yaşının 25'dən kiçik və ya 55'ten böyük olması

3. Yüksəkdən düşmə, yol qəzası kimi şiddətli zədə olması

4. Dincəldikdə keçməyən kürək ağrısı

5. Sinəyə yayılan kürək ağrıları

6. Xərçəng tanıl xəstələr

7. Kürəkdə iltihab, şiş və ya səpgilər

8. Tempuratur, zəifləmə, halsızlıq şikayətlərinin yoldaşlıq etməsi

9. Sedimantasya sürətinin 25 mm/saat-dən çox olması

10. Uzun müddət kortizol istifadəsi

11. Onurğa və bel hərəkətlərində ciddi və müqavimətli məhdudlaşma

12. Radyoqrafik prosmotrov onurğada çökmə görülməsi

13. Makat bölgəsində uyuşma, duyğu itkisi, sidik və nəcislə funksiyalarında pozulma və ya bacakta yada ayaqda gücsüzlük

14. HİV / AİDS kimi immun çatışmazlığı səbəb ola biləcək xəstəlik əhvalatı olaraq sayıla bilər.



Müalicəsi:

Yaxşı xasiyyətli kürək ağrıları sadə tədbirlərlə gerilemiyorsa sadə ağrı kəsicilər və əzələ gevşeticiler ilə müalicə təşkil edilə bilər.

Herpes zoster infeksiyası sonrası görülən zona ağrısında və ya diabet kimi metabolik pozuntuların səbəb olduğu nöropatik xarakterli ağrıların varlığında daha güclü təsirli ağrı kəsicilər istifadə edilməkdədir.

Dərmanla müalicəyə cavab alına bilməyən xəstələrdə triger nöqtə iğnesi, epidural steroid inyeksiyası, qranit oynaq enjeksiyonu, botoks tətbiqi kimi girişimsel üsullar tətbiq oluna bilər.



