Siqaretin insan orqanizminə verdiyi zərərlər olduqca çoxdur.

Milli.Az yenicag.az-a istinadən bildirir ki, bədəndə nikotin səviyyəsinin yüksək olması bir sıra xəstəliklərə yol açır. Lakin onu orqanizmdən təmizləmək mümkündür. Siz də nikotinin təsirlərində xilas olmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı qidaları məsləhətlidir:

Kök

Portağal

Kivi

Çuğundur

Balqabaq

Qara kələm

Qeyd edək ki, bu tərəvəzlərlə yanaşı gün ərzində su içmək lazımdır.

Milli.Az

