İranın şimal-qәrbindә yerlәşәn Qәrbi Azәrbaycan vilayәtindә mәşhur paralimpiyaçı atlet Siyamәnd Rәhman dünyasını dәyişib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, mәşhur atletin ölüm sәbәbi ürәk çatışmazlığı göstәrilir.

31 yaşlı atlet ağırlıqqaldırma üzrә ikiqat paralimpiya çempionu, beşqat dünya çempionudur.

Qeyd edək ki, İranda indiyәdәk 978 nәfәr yeni koronavirusa yoluxub, 54 nәfәr dünyasını dәyişib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.