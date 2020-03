İtaliyada koronavirusa yoluxanların sayı 1694 nəfərə çatıb, 34 nəfər dünyasını dəyişib, 80 pasiyent sağalıb. Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Vətəndaş Müdafiəsi Departamentinin rəhbəri Ancelo Borreli məlumat verib.

"Yoluxanların ümumi sayının 51%-ə yaxını evdə karantindədir, yəni onlarda xəstəlik simptomu yoxdur. 9%-i isə intensiv terapiya şöbələrindədir", - o qeyd edib.

Sutka ərzində ölümcül virusa yoluxanların sayı 600-dən çox olub.

Milli.Az

