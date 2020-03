İngiltərə Liqa Kubokunda “Mançester Siti” “Aston Villa”ya qalib gəlib.

“Report” xəbər verir ki, Londonun “Uembli” stadionunda keçirilən qarşılaşma 2:1 hesabı ilə başa çatıb.

“Mançester Siti” ardıcıl 3-cü dəfə Liqa Kubokunu qazanıb. “Şəhərlilər” 7-ci dəfədir turnirin lideri olurlar.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.