1 həftədə 7 kiloqrama qədər arıqladan "yumurta" dietası

7 gün ərzində 5-7 kq arıqlamaq mümkündür.

Milli.Az yenicag.az-a istinadən bildirir ki, "yumurta" dietası sağlamlığında problem olmayanlar üçün idealdır. Bu pəhriz zamanı çay, qəhvə, meyvə suyu, su və mineral sular içmək olar. Bundan əlavə, menyuda olanların kənarına çıxmaq olmaz.

1. gün

Səhər: 1 dilim qızardılmış çörək, 1 ədəd qızardılmış pomior

Günorta: İstədiyiniz miqdarda meyvə

Axşam: 2 ədəd suda qaynadılmış yumurta, 1 ədəd qreyfurt

2. gün

Səhər: 1 ədəd qreyfurt, 1 ədəd suda qaynadılmış yumurta

Günorta: Sobada bişirilmiş toyuq, 2 ədəd pomidor

Axşam: Qızardılmış ət, salat.

3. gün

Səhər: 1 ədəd qreyfurt, 1 ədəd suda qaynadılmış yumurta

Günorta: 2 ədəd suda qaynadılmış yumurta, salat

Axşam: 2 tikə qızardılmış ət, kərəviz, salat

4. gün

Səhər: 1 dilim qızardılmış çörək, 2 ədəd yumurta

Günorta: İstənilən qədər meyvə

Axşam: 2 tikə qızardılmış ət, kərəviz, salat

5. gün

Səhər: 1 dilim qızardılmış çörək, 2 ədəd yumurta

Günorta: 2 ədəd yumurta, 2 ədəd pomidor

Axşam: Balıq, salat

6. gün

Səhər: 1 ədəd suda yumurta, 1 ədəd qreyfurtun suyu

Günorta: İstənilən qədər meyvə

Axşam: Sobada toyuq, kök, kələm

7. gün

Səhər: 2 çırpılmış yumurta, 1 qızardılmış pomidor

Günorta: 2 yumurta, ispanaq

Akşam: 1 tikə qızardılmış ət, kərəviz

Qeyd edək ki, bu dietanı 7 gündən artıq etmək olmaz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.