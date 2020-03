Papilomalara qarşı xalq reseptləri

Papiloma törəmələri, ət xal kimi xallar papiloma virusunun nəticəsində bədənin müxtəlif nahiyələrində üzə çıxır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən məhz bu papilomalara qarşı xalq təbabəti üsullarını təqdim edir. Amma ilk öncə həkiminizdən bu papilommaların bədxassəli olmadığını dəqiqləşdirməlisiz. Əks təqdirdə vəziyyəti kəskinləşdirə bilərsiz.

Birinci məsləhət görülən bitki çistoteldir (dəmrovotu). Onun suyu gündə bir neçə dəfə papilomalara çəkilir, ta ki, quruyub tökülənə qədər.

Sarımsaqla reseptdə isə bir neçə diş sarımsağı əzib, uşaq kreminə qatıb, bir qədər kremi bintə çəkərək, papiloma üzərinə qoyub, plastırla bərkidin.

3-5 saatdan sonra o sarğını açıb, nahiyəni 72% təsərrüfat sabunu ilə yuyun.

Daha bir əlçatan vasitə isə banan qabığıdır. Onu atmayın, papilomaları gündə 3-5 dəfə silin.

