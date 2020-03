Əllərinizi belə qoyursunuzsa, deməli... - Münasibətləri analiz etməyin unikal üsulu - FOTO

Bədən dili mütəxəssislərinin fikrincə, şəxsiyyətimiz haqqında çox şey göstərə bilər. Onların araşdırması göstərib ki, beyin sol və sağa bölünərək iki yerə bölünür və insanın davranışını ən aktiv hissəsinə uyğun müəyyən edə bilər. Bu kəşf həqiqətən maraqlıdır və bəzi şəxsiyyət keyfiyyətlərini aşkar etməyə kömək edir.

Milli.Az oxucuları əllərin quruluşuna əsasən xarakterini müəyyən edən bədən dili proqnozu ilə tanış edir.

Sol baş barmağı yuxarı

Əllərinizi bu şəkildə qoyursunuzsa, çox güman ki, praktik bir insansınız. Heç vaxt tələsik qərar vermirsiniz, əvvəlcə bu barədə düşünmək lazımdır. Hər hansı bir nəticə çıxarmazdan əvvəl həmişə üstünlükləri və çatışmazlıqlarını qiymətləndirirsiniz. Üstəlik başqalarının sizi aldatması çox çətindir. Bir insanın sizə yalan danışdığını anlamaq qabiliyyətiniz var. Heç kim sizə yalan danışa bilməz.

Bu keyfiyyətlərinizi dostlarınız və ailəniz yüksək qiymətləndirir və tez-tez məsləhət almaq üçün sizə müraciət edirlər. Səmimi bir insansınız, təklifləriniz və tövsiyələriniz çox vaxt çox dəqiqdir. Ancaq bu, soyuqqanlı və ya çox ciddi bir insan olduğunuzu bildirmir. Əksinə, darıxdırıcı və monoton mühit içində yaşamaq istəməyən bir insansınız. Güclü yumor hissiniz var və çox ünsiyyətcilsiniz. Siz həm də romantik bir insansınız və tanışlıq münasibətləri qurmağı çox yaxşı bilirsiniz. Sizinlə münasibətlərdə cansıxıcı ola bilməzsiniz.

Hər iki baş barmaq eyni vəziyyətdə yuxarı doğru

Siz mükəmməl və analitik bir insansınız, başqalarından da eyni münasibəti gözləyirsiniz. Yaxşı nümunə olmusunuz, digər insanların ehtiyaclarını və istəklərini, xüsusən sizin üçün ən əziz olan insanları çox diqqətlə izləyirsiniz.

Qərar verməzdən və ya nəticə çıxartmazdan əvvəl həmişə hər kəsin fikirlərini dinləməyə və onları başa düşməyə çalışın. Siz çox açıq, səmimi və dürüst bir insansınız. Səmimiyyətiniz bəzən bəzi insanlar üçün tərksilah ola bilər, ancaq başqalarını ən çox cəlb edən məhz bu keyfiyyətlərdir. Münasibətlərdə açıqlığı və dürüstlüyü qiymətləndirirsiniz və heç bir vəziyyətdə fikir bildirməkdən çəkinirsiniz.

Sağ baş barmağı yuxarı doğru

Barmaqları birləşdirəndə sağ əlinin barmağını sola bükürsinizsə, onda çox emosional və həssas bir insansınız. Bir insanın nə hiss etdiyini, hətta həqiqi duyğularını gizlətməyə çalışdığını dərhal anlaya bilirsiniz. Bu keyfiyyətinizə görə başqaları sizə üçün asanlıqla açıla və problemləri ilə sizinlə bölüşə bilər.

Bu qabiliyyət fərqli bir nöqtəyə qalxmağa imkan yaradır, daha yaradıcı düşünməyə və daima daha irəli baxmağa kömək edir. Beləliklə, demək olar ki, hər zaman hər aspekti diqqətlə qiymətləndirdikdən sonra düzgün qərarlar qəbul edə bilərsiniz, odur ki, qərar vermək üçün daha çox vaxt lazımdır. Dərin duyğuları anlamaq və insanlara istilik ötürməyi bacarırsınız.

Münasibətlərdə qarşı tərəfin ifadə və izah edilməmiş hisslərini asanlıqla başa düşə bilərsiniz. Bütün emosional ehtiyacları qarşılamaq üçün heç vaxt problem yaşamayacaqsınız. Görünüşünə görə mühakimə etməyən bir insansınız və acı olsa da həqiqəti bilməyə üstünlük verirsiniz. Sevdiyiniz insanların acı çəkdiyini görmək istəmirsiniz, buna görə də həmişə onları xoşbəxt etməyə çalışırsınız. (publika.az)

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.