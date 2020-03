Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

Dilarə Əliyeva küçəsində yolu keçən 1978-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Rasim Fərəməz oğlunu minik avtomobili vurub.

Yaralı təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona baş-beyin silkələnməsi və bədənin müxtəlif dərəcəli travmaları diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov



