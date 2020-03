100 mindən çox suriyalı qaçqın Türkiyənin Avropa İttifaqı ilə sərhədini keçib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Nazir bildirib: "Saat 19:40 üçün ölkəmizi Edirne vasitəsilə tərk edən qaçqınların sayı 100577 nəfər təşkil edir".

Xatırladaq ki, daha əvvəl Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qaçqınlar üçün Avropa İttifaqı ilə sərhədin açıldığını bildirib.

Milli.Az

