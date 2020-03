"Qalatasaray"dan darmadağın

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 24-cü turun oyunları keçirilir. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, bazar günü daha üç görüş baş tutub.

"Qalatasaray" "Gənclərbirliyi"ni qəbul edib. İstanbul klubu bu oyunda darmadağınla qalib gəlib.



Çempionluq uğrunda mübarizə aparan komandalardan daha biri - "Sivasspor" isə səfərdə "Ankaragücü"nü böyük hesabla məğlub edib.



"Dənizlispor" da evdə "Yeni Malatyaspor"a uduzub.



Türkiyə Super Liqası

24-cü tur

28 fevral



Alanyaspor - Beşiktaş 1:2

Qol: J.Fernandes, 37 - B.Yılmaz, 70; 86-pen.



29 fevral



Konyaspor - Kasımpaşa 0:0



Trabzonspor - Rizəspor 5:2

Qol: Da Kosta, 65. Ekuban, 71. Sosa, 77-pen. Nvakaeme, 86. Ndiaye, 90+7 - Melnyak, 36. Şkoda, 90+5-pen.



Antalyaspor - Fənərbaxça 2:2

Qol: Amilton, 52. H.Özmert, 57 - Muriqi, 35. Zayç, 90+7.



1 mart



Dənizlispor - Yeni Malatyaspor 2:0

Qol: M.Yumlu, 34. Barrou, 75.



Ankaragücü - Sivasspor 0:3

Qol: H.Arslan, 69. M.Yandaş, 74. Yatabare, 90+1.



Qalatasaray - Gənclərbirliyi 3:0

Qol: Donk, 3. Falkao, 33; 69.



2 mart



21:00 Başakşəhər - Qaziantep

21:00 Kayserispor - Göztəpə

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.