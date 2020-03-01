"Qalatasaray"dan darmadağın

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 24-cü turun oyunları keçirilir. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, bazar günü daha üç görüş baş tutub.

"Qalatasaray" "Gənclərbirliyi"ni qəbul edib. İstanbul klubu bu oyunda darmadağınla qalib gəlib.



Çempionluq uğrunda mübarizə aparan komandalardan daha biri - "Sivasspor" isə səfərdə "Ankaragücü"nü böyük hesabla məğlub edib.



"Dənizlispor" da evdə "Yeni Malatyaspor"a uduzub.



Türkiyə Super Liqası

24-cü tur

28 fevral



Alanyaspor - Beşiktaş 1:2

Qol: J.Fernandes, 37 - B.Yılmaz, 70; 86-pen.



29 fevral



Konyaspor - Kasımpaşa 0:0



Trabzonspor - Rizəspor 5:2

Qol: Da Kosta, 65. Ekuban, 71. Sosa, 77-pen. Nvakaeme, 86. Ndiaye, 90+7 - Melnyak, 36. Şkoda, 90+5-pen.



Antalyaspor - Fənərbaxça 2:2

Qol: Amilton, 52. H.Özmert, 57 - Muriqi, 35. Zayç, 90+7.



1 mart



Dənizlispor - Yeni Malatyaspor 2:0

Qol: M.Yumlu, 34. Barrou, 75.



Ankaragücü - Sivasspor 0:3

Qol: H.Arslan, 69. M.Yandaş, 74. Yatabare, 90+1.



Qalatasaray - Gənclərbirliyi 3:0

Qol: Donk, 3. Falkao, 33; 69.



2 mart



21:00 Başakşəhər - Qaziantep

21:00 Kayserispor - Göztəpə

Team Name P W D L F A GD Pts

1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 29 48

2 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 24 48

3 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 19 48

4 Istanbul Basaksehir 23 13 7 3 43 23 20 46

5 Besiktas 24 12 4 8 38 31 7 40

6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 18 39

7 Fenerbahce 24 11 6 7 44 31 13 39

8 Goztepe 22 9 7 6 29 24 5 34

9 Gaziantep FK 23 8 7 8 34 36 -2 31

10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27

11 Genclerbirligi 24 7 6 11 32 42 -10 27

12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26

13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 1 24

14 Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24

15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22

16 Kasimpasa 24 5 5 14 31 49 -18 20

17 Ankaragucu 24 4 8 12 20 42 -22 20

18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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