"Qalatasaray"dan darmadağın

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 24-cü turun oyunları keçirilir. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, bazar günü daha üç görüş baş tutub.
"Qalatasaray" "Gənclərbirliyi"ni qəbul edib. İstanbul klubu bu oyunda darmadağınla qalib gəlib.
Çempionluq uğrunda mübarizə aparan komandalardan daha biri - "Sivasspor" isə səfərdə "Ankaragücü"nü böyük hesabla məğlub edib.
"Dənizlispor" da evdə "Yeni Malatyaspor"a uduzub.
Türkiyə Super Liqası
24-cü tur
28 fevral
Alanyaspor - Beşiktaş 1:2
Qol: J.Fernandes, 37 - B.Yılmaz, 70; 86-pen.
29 fevral
Konyaspor - Kasımpaşa 0:0
Trabzonspor - Rizəspor 5:2
Qol: Da Kosta, 65. Ekuban, 71. Sosa, 77-pen. Nvakaeme, 86. Ndiaye, 90+7 - Melnyak, 36. Şkoda, 90+5-pen.
Antalyaspor - Fənərbaxça 2:2
Qol: Amilton, 52. H.Özmert, 57 - Muriqi, 35. Zayç, 90+7.
1 mart
Dənizlispor - Yeni Malatyaspor 2:0
Qol: M.Yumlu, 34. Barrou, 75.
Ankaragücü - Sivasspor 0:3
Qol: H.Arslan, 69. M.Yandaş, 74. Yatabare, 90+1.
Qalatasaray - Gənclərbirliyi 3:0
Qol: Donk, 3. Falkao, 33; 69.
2 mart
21:00 Başakşəhər - Qaziantep
21:00 Kayserispor - Göztəpə
Milli.Az