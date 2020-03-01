Aktual mövzular: Qarabağ, Məzənnə

"Qalatasaray"dan darmadağın

"Qalatasaray"dan darmadağın
23:32 1 Mart 2020
108 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 24-cü turun oyunları keçirilir. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, bazar günü daha üç görüş baş tutub.

"Qalatasaray" "Gənclərbirliyi"ni qəbul edib. İstanbul klubu bu oyunda darmadağınla qalib gəlib.
 
Çempionluq uğrunda mübarizə aparan komandalardan daha biri - "Sivasspor" isə səfərdə "Ankaragücü"nü böyük hesabla məğlub edib.
 
"Dənizlispor" da evdə "Yeni Malatyaspor"a uduzub.
 
Türkiyə Super Liqası
24-cü tur
28 fevral
 
Alanyaspor - Beşiktaş 1:2
Qol: J.Fernandes, 37 - B.Yılmaz, 70; 86-pen.
 
29 fevral
 
Konyaspor - Kasımpaşa 0:0
 
Trabzonspor - Rizəspor 5:2
Qol: Da Kosta, 65. Ekuban, 71. Sosa, 77-pen. Nvakaeme, 86. Ndiaye, 90+7 - Melnyak, 36. Şkoda, 90+5-pen.
 
Antalyaspor - Fənərbaxça 2:2
Qol: Amilton, 52. H.Özmert, 57 - Muriqi, 35. Zayç, 90+7.
 
1 mart
 
Dənizlispor - Yeni Malatyaspor 2:0
Qol: M.Yumlu, 34. Barrou, 75.
 
Ankaragücü - Sivasspor 0:3
Qol: H.Arslan, 69. M.Yandaş, 74. Yatabare, 90+1.
 
Qalatasaray - Gənclərbirliyi 3:0
Qol: Donk, 3. Falkao, 33; 69.
 
2 mart
 
21:00 Başakşəhər - Qaziantep
21:00 Kayserispor - Göztəpə

Team Name
P
GD
Pts
1
Trabzonspor
23
29
48
2
Galatasaray
24
24
48
3
Sivasspor
24
19
48
4
Istanbul Basaksehir
23
20
46
5
Besiktas
24
7
40
6
Alanyaspor
24
18
39
7
Fenerbahce
24
13
39
8
Goztepe
22
5
34
9
Gaziantep FK
23
-2
31
10
Denizlispor
24
-9
27
11
Genclerbirligi
24
-10
27
12
Antalyaspor
24
-15
26
13
Yeni Malatyaspor
23
1
24
14
Rizespor
23
-15
24
15
Konyaspor
24
-13
22
16
Kasimpasa
24
-18
20
17
Ankaragucu
24
-22
20
18
Kayserispor
23
-32
16

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/830262.html
Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Загрузка...

RƏYLƏR

Qalatasaraydan darmadağın
milli.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Messi son vaxtlar keçmiş futbolçu kimi görünür"

"Messi son vaxtlar keçmiş futbolçu kimi görünür"

03 Mart 2020 03:25
Koronavirus təhlükəsi "DÇ-2022"nin təşkili planına təsir edəcəkmi?

Koronavirus təhlükəsi "DÇ-2022"nin təşkili planına təsir edəcəkmi?

02 Mart 2020 23:47
UEFA açıqladı: Çempionlar Liqasının finalı bu stadionda keçiriləcək

UEFA açıqladı: Çempionlar Liqasının finalı bu stadionda keçiriləcək

02 Mart 2020 22:48
AFFA AVRO-2020 ilə bağlı növbəti

AFFA AVRO-2020 ilə bağlı növbəti tender elan etdi

02 Mart 2020 22:22
Azərbaycan millisi Polşa ilə oyuna bu heyətlə çıxacaq

Azərbaycan millisi Polşa ilə oyuna bu heyətlə çıxacaq

02 Mart 2020 21:03
“Həbiblə Konor bir-birinə nifrət edirlər” - UFC prezidenti

“Həbiblə Konor bir-birinə nifrət edirlər” - UFC prezidenti

02 Mart 2020 20:57
Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ
"Heç vaxt ölməyən insanlar var"
- 1 daşla 9 quş
"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI
"Özüm daha heç nəyə, heç kimə güvənmirəm"
- Tanınmış teleaparıcıdan İNANILMAZ cavablar
​“SOCAR PETROLEUM”-dan bilinənlər və bilinməyənlər
– FOTOLAR
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR
“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar
"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ
“Çox çətin uşaqlığım olub”
– Niyaz Niftiyevlə müsahibə / FOTOLAR
"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLAR
Yadplanetlilər haqda niyə dəqiq dəlil yoxdur ?
- "KOSMOS"
“Dünya ədəbiyyatı böyük bir dənizdir, nə götürsən, qənimətdir”
– Səlim Babullaoğlu ilə müsahibə / FOTOLAR
​Mədə kiçiltmə əməliyyatı xərçəngə səbəb olur? –
Ümumi cərrahla MÜSAHİBƏ / FOTOLAR

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bu gün »

Bal, qoz, çuğundur... - Orqanizm üçün faydalı 5 məhsul

03 Mart 2020 03:58

Ərdoğanla Merkel arasında telefon danışığı oldu

03 Mart 2020 03:52

"Messi son vaxtlar keçmiş futbolçu kimi görünür"

03 Mart 2020 03:25

Tramp və Qani Əfqanıstanda sülh məsələsini müzakirə etdilər

03 Mart 2020 03:07

Bu gün Azərbaycanda Od çərşənbəsidir

03 Mart 2020 02:33

Şiddətli döyüşlər: Suriya ordusu türkiyəli hərbçiləri ATƏŞƏ TUTDU

03 Mart 2020 02:13

Tramp koronavirusla əlaqədar ABŞ-da fövqəladə vəziyyətin tətbiqini istisna etmədi

03 Mart 2020 01:42

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən İrana GÖZLƏNİLMƏZ JEST

03 Mart 2020 01:38

Polisdən əməliyyat: Saxta ekstrasenslər ifşa edildi

03 Mart 2020 01:25

Bakıda inzibati binada yanğın: Nazirlik məlumat yaydı

03 Mart 2020 01:08