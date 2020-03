Hamı Əsədin bazasını yox edən türk pilotların bu addımından danışır - Möhtəşəm GÖRÜNTÜ/FOTO

Türkiyəli pilotlar Suriya ordusuna məxsus Neyrab bazasını bombalayandan sonra maraqlı addımları ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar qırıcılarla havada ürək formasında dövrə vuraraq, qurudakı türkiyəli hərbçilərə həm ilham həm də sevgi mesajı veriblər. Bu barədə fotonu türkiyəli hərbi mütəxəssis Abdullah Ağar sosial media hesabında paylaşıb:

“Bu foto mart ayının 1-də saat 17:00-da xüsusi təyinatlı hərbçilərimiz tərəfindən lentə alınıb. “F-16” pilotlarımız tapşırığı yerinə yetirəndən sonra qurudakı əsgərlərimizə sevgilərini göstərərkən...”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.