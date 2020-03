Sizi xəstəliklərdən xilas edəcək - TANRILARIN QİDASI

Qədim sivilizasiyalarda ona "Tanrıların qidası" deyirlər.

Deyilənə görə, uşaqlar da onu sevir, qovrulmuşundan tutmuş, qaynanmışına kimi yeyir.

Bu qida buğdadır. Dəbə-babalarımız sağlam idi, güclü idi deyirsiz, o zaman onların qidasına qayıdın.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, buğdanı qida üçün seçərkən təmiz və emal edilməmiş sünbül və buğda toxumu seçin.

Qədim əcdadlarımız buğdanı hələ çörək olmadan öncə belə yeyirdilər. Onu bir az suda qaynadıb, şişirdib, sonra sıxıb, əllərində yapışdırıb, forma verirdilər.

Buğdanı qəhvə kimi qaynadıb içmək də olar.

Bir kiçik qazançada 1 litr suda 2 xörək qaşığı buğdanı 10 dəqiqə qaynadıb süzün. Suyunu için, buğdanı isə ya şorbaya, ya salata qatıb yeyin. Ya da ayrıca suda gecədən səhərə kimi yumşaldıb, şişirdib, səhər sıyıq kimi yeyin.

Milli.Az

