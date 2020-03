İsmail Kartalın istefasından sonra Türkiyənin "Rizespor" komandası baş məşqçi Ünal Karaman ilə razılığa gəlib.

Publika.az xəbər verir ki, "Trabzonspor"la qarşılaşmada böyükhesablı məğlubiyyətdən sonra İsmail Kartal istefa edib. Karadeniz komandası Ünal Karamanın İsmail Kartal tərəfindən boşaldılmış məşqçi kreslosuna gətirilməsinə qərar verib.

Komanda təcrübəli məşqçi ilə 1,5 illik prinsipial razılığa gəlib. Karamanın sabah Rizəyə gələcəyi və müqavilə imzalayacağı gözlənilir.

Sahib / Publika.az

