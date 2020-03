A Seriyasında iki oyuna 16 qol

Futbol üzrə İtaliya A Seriyasında 26-cı turun oyunları keçirilir. Milli.Az matc.az-a istinadən bildirir ki, bazar günü daha iki görüş baş tutub.

Öncə "Atalanta" səfərdə "Leççe" ilə qarşılaşıb. 9 qolluq oyunda qonaqlar darmadağına imza atıblar.



"Roma" isə "Kalyari"nin qonağı olub. Bu oyunda da qapılara 7 qol vurulub və qonaqların qələbəsiylə yekunlaşıb.



Bu turun beş qarşılaşması ("Udineze" - "Fiorentina", "Milan" - "Cenoa", "Parma" - SPAL, "Sassuolo" - "Breşiya" və "Yuventus" - "İnter") koronavirus epidemiyası səbəbindən təxirə salınıb.



İtaliya A Seriyası

26-cı tur

29 fevral



Latsio - Bolonya 2:0

Qol: Alberto, 18. Korrea, 21.



Napoli - Torino 2:1

Qol: Manolas, 19. Di Lorenso, 82 - Edera, 90+1.



1 mart



Leççe - Atalanta 2:7

Qol: Saponara, 29. Donati, 40 - Donati, 17-öz qapısına. Sapata, 22; 54; 62. İliçiç, 47. Muriel, 87. Malinovski, 90+1.



Kalyari - Roma 3:4

Qol: J.Pedro, 28; 89. Q.Pereyro, 75 - Kaliniç, 29; 41. Klyuvert, 64. Kolarov, 81.



2 mart



23:45 Sampdoriya - Verona

Milli.Az

