Lavrovla Çavuşoğlu Putin və Ərdoğanın görüşünü müzakirə etdi

Rusiya və Türkiyənin xarici işlər nazirləri - Sergey Lavrov və Mövlud Çavuşoğlu prezidentlər - Vladimir Putinlə və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşıdakı görüşünə hazırlığı müzakirə ediblər.

“Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir.

"Tərəflər prezidentlər Vladimir Putinin və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qarşıdan gələn görüşünə hazırlığı müzakirə etdi", - nazirlikdən bildirilib.

Daha əvvəl Rusiya liderinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, martın 5-6-da Moskvada Vladimir Putinlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşünə hazırlıq görülür.



