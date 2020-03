Bakıda yük avtomobili piyadaya xəsarət yetirib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Xətai rayonunda baş verib.

"KamAZ“ markalı yük avtomobili Yusif Səfərov küçəsində 1985-ci il təvəllüdlü Cavadov Cavid Tofiq oğlunun sol ayağının üstündən keçib. Nəticədə C.Cavadov ağır xəsarət alıb.

Yaralını ərazidə xidmət göstərən YPX əməkdaşları 1 saylı şəhər Kliniki Xəstəxanasına çatdırıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov



