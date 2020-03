İranın Qərbi Azərbaycan vilayətində tanınmış idmançı, paralimpiyaçı atlet Siyamәnd Rәhman dünyasını dəyişib.

Publika.az xəbər verir ki, idmançının ürәk çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Lakin ölüm səbəbi həkimlərin rəyindən sonra dəqiqləşəcək. Qeyd edək ki, 31 yaşlı atlet ağırlıqqaldırma üzrә ikiqat paralimpiya çempionu, beşqat dünya çempionudur.

Anar Türkeş

