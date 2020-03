Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı son gün ərzində Çindən kənarda koronavirusa 1 160 yoluxma hadisəsini aşkarlayıb.

Bu barədə “Report” RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, bununla da koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 7 169 nəfərə çatıb.



