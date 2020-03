İspaniya La Liqasında XVI turun mərkəzi görüşündə "Real Madrid" "Barselona"nı qəbul edib.

Publika.az-ın məlumatına görə, "Santyaqo Bernabeu" stadionunda keçirilən görüş meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

71-ci dəqiqədə Vinisius Junior ilk qolu vurub. 90+2-ci dəqiqədə oyuna son dəqiqələrdə daxil olan Mariano Dias fərqlənib.

Bu qələbə sayəsində xalını 56-ya çatdıran "Real Madrid" liderliyə yüksəlib. 55 xalı olan "Barselona" isə 2-ci pilləyə enib.

