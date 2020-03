Abşeronda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, hadisə Xırdalan şəhərində qeydə alınıb.

1985-ci il təvəllüdlü Axundov Ələkbər Məsi oğlu tanıdığı şəxs tərəfindən iki bıçaq zərbəsi alıb.

Yaralı təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı onun qarın boşluğu və döş qəfəsində iki ədəd kəsilmiş-deşilmiş yara aşkarlanıb.

Hadisənin təfərrüatını Abşeron polisi araşdırır.

Ramin Şahbazov



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.