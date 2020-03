Ermənistanda atışma oldu, bir neçə nəfər yaralandı

Ermənistanın Vanadzor şəhərində atışma hadisəsi baş verib.

“Report” bu ölkənin mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı 3 nəfər xəsarət alıb.

Məlumata görə, yaralılar – Vanadzor sakini, 48 yaşlı Artur Vopyan, 26 yaşlı Eduard Vopyan və 24 yaşlı Spartak Derdzyandır. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Hadisənin baş verdiyi əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Hadisə yerindən bıçaq, balta, tüfəng gilizləri götürülüb.

Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb, təhqiqat aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.