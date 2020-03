Abşeronda minik və yük avtomobilləri toqquşdu, xəsarət alan var

Abşeronda xəsarətlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

“Report”un məlumatına görə, hadisə Qobu qəsəbəsində qeydə alınıb.

Əhmədov Tural İnqilab oğlunun idarə etdiyi “VAZ 21011” markalı avtomobil hərəkətdə olarkən “KamAZ” markalı yük maşınına çırpılıb. Hadisə zamanı T.Əhmədov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, müayinə zamanı ona sağ bud sümüyünün sınığı və qarnın küt travması diaqnozu qoyulub. Yaralının daxili qanaxması olduğu üçün o, cərrahi əməliyyat olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov



