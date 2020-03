Min bir dərdin DƏRMANI: Özü kimi yarpaqları da...

Orqanizm üçün faydalı məhsullardan biri də moruq yarpaqlarıdır.

Publika.az həmin yarpaqların faydalarını təqdim edir:

1. Güclü iltihabəleyhinə təsir göstərir. Soyuqdəymə və qripp zamanı moruq yarpaqlarını çay kimi dəmləyib bal əlavə edin. Bu dadlı və faydalı içki yaxşı tərlədir, xəstənin vəziyyətini yüngülləşdirir, hərarəti aşağı salır.

2. bəlğəmgətirici təsir edir, ağ ciyərləri yaxşı təmizləyir, mikrobları öldürür.

3. Antitoksik təsirə malikdir - toksinləri və şlakları orqanizmdən xaric edir.

4. İshal zamanı çox yaxşı kömək edir, bağırsaqları "yığır".

5. Damaqları möhkəmləndirir, qanamanı azaldır, ağız boşluğunu dezinfeksiya edir. Bunun üçün 5 moruq yarpağı 1 stəkan qaynar suda dəmlənilir və qarqara üçün istifadə olunur.

6. İmmuniteti möhkəmləndirir.

