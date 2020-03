Göz yaşlarının şor olmasının SƏBƏBİ - MARAQLI AÇIQLAMA

Göz yaşının tərkibində bir neçə növ duz var. O cümlədən yemək üçün istifadə etdiyimiz natrium xlorid duzu da göz yaşının əsas tərkib hissələrindən biridir. Bu da ona xüsusi duzlu bir dad verir. Bəs göz yaşı niyə duzludur? Əgər göz yaşı şor yox, şirin sudan ibarət olsaydı, insan orqanizminə necə təsir edərdi?

Milli.Az bu maraqlı mövzu ilə bağlı məlumatı təqdim edir.

Əgər göz yaşları duzlu deyil, şirin olsaydı insanın gözləri -5 dərəcə soyuqda belə donardı. O zaman soyuq iqlimlərdə yaşayan insanlar hamısı tələf olardı.

Göz yaşının tərkibindəki duz insan gözlərini hətta yer kürəsində olan maksimum soyuqda (-70 dərəcə) belə donmaqdan qoruyur. (ölkə.az)

