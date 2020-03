Arıqlamaq istəyənlər, gecə bu içkini içib yatsın

Yatmazdan əvvəl isti kakao və ya isti şokolad içmək artıq piyləri yandırır, çəkini azaldır. Bu içkilərdə faydalı birləşmələr olçan flavanoidlər var. Onlar qanda triqliseridlərin miqdarını azaldır.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, mütəxəssislər gecə kakao içdikdə metobolizmin sürətləndiyini, hüceyrələrin yeniləndiyini, artıq toksinlərin orqanizmdən çıxarıldığını bildirir. Bu proseslər də orqanizmi həm diabetdən, həm də piylənmədən qoruyur.

Müsbət təsir 10 gündən sonra bilinəcək. İçki maksimum təmiz kakaodan və şəkərsiz olmalıdır.

Pəhriz saxlayanlar da bu metodu etməklə, daha effektiv arıqlaya bilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.